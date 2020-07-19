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12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen 12 bin keklik, 12 ilde doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kapıçam Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'ndan yetiştirilen ve nesli tehlike altında olan 12 bin kınalı keklik, "Kınalı Keklik Tahsis Programı" kapsamında Adana, Mersin, İzmir, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, Muğla, Karaman, Antalya ve Denizli'ye gönderildi. Keklikler, söz konusu iller ve Kahramanmaraş'ta da doğaya bırakıldı.
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12 bin keklik 12 ilde doğaya salındı
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