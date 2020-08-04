Beyrut'taki patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etti

Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde 2 hafta süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözü verdi.

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Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığı ve ardından şiddetli patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan son olarak patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ESKİ LÜBNAN BAŞBAKANI HARİRİ'DEN BEYRUT İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, başkent Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle meydana gelen zararın boyutunun "tasvir edilemeyecek kadar büyük" olduğunu kaydederek, olaydan zarar görenlere yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Hariri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarın boyutu tasvir edilemeyecek kadar büyük. En büyük kayıpsa onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "Beyrut yardım çağrısı yapıyor. Yakalandığı tufan kalpleri yaralıyor." diye yazan Hariri, "herkesi başkente yardım etmeye ve zarar gören bölgelerdeki tüm Beyrutlularla dayanışmaya" çağırdı.

Hariri, "Allah'tan başkentimizi ve halkını tüm kötülüklerden korumasını niyaz ediyoruz." diye ekledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, dün yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA, dün Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığı ve ardından şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini duyurmuştu.