Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Patlama Lübnan eski başbakanlarından Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yararı olduğu bildiriliyor.
Olayın hemen ardından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." şeklinde ifaedlere yer verdi.
Patlamanın ardından büyük üzüntü yaşayan Beyut Valisi Mervan Abbud patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamayla birlikte gökyüzüne ulaşan dumanlar oluştu. Patlamayla dehşet kareler ortaya çıktı.
İşte o kareler.