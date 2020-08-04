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Haberler Galeri Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Son dakika haberine göre 'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Patlama Lübnan eski başbakanlarından Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yararı olduğu bildiriliyor.

Olayın hemen ardından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız." şeklinde ifaedlere yer verdi.

Patlamanın ardından büyük üzüntü yaşayan Beyut Valisi Mervan Abbud patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamayla birlikte gökyüzüne ulaşan dumanlar oluştu. Patlamayla dehşet kareler ortaya çıktı.

İşte o kareler.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 20:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 20:50
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Enkaz altında insanların olduğu belirtildi

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Beyrut Valisi patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlamayla sarsıldı. Patlamanın ardından bilanço netleşmeye başladı.

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