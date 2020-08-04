Son dakika! Beyrut'tan yeni görüntüler geldi! Patlama anını çeken kameramanın durumu bilinmiyor! | Video
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Lübnan'nın başkenti Beyrut'tan gelen son dakika haberine göre Limanda yer alan, patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, patlamanın meydana geldiği liman çevresinde çok büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı, ilk açıklamasında 25 kişinin öldüğünü, 2 bin 200 kişi yaralandığını bildirmişti.Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Bakan sonraki açıklamasında Beyrut'taki patlamada ölü sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu.