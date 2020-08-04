MHP Lideri Bahçeli'den Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarına ilişkin açıklama: CHP'nin kanına dokunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Muharrem İnce'nin parti kuracağı yönündeki haberler sonrasında karışan CHP kulisleri ve alevlenen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti;

"İNCE'NİN SİYASİ HEDEFLERİNİ DOKUMASI CHP'NİN KANINA DOKUNUYOR"

Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor.

"KAYNAYAN TENCERE KAPAK TUTMAZ"

CHP'de sular durulmaz. nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar Türkiye'nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor.

MERAL AKŞENER ZİLLET İTTİFAKINDAN AYRIŞMIŞTIR

Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekât Tahiyyetü'l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü'l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de, esasen Yüce Allah'a şükür, saygı ve tazimdir. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin.

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"SAYIN AKŞENER'İN EVİNE DÖNMESİ DOĞRU OLACAKTIR"

Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle olmayacağını görüp evine dönmesi doğru olacaktır. Zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir.

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Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklaması kulisleri hareketlendirdi! CHP kan kaybedecek