Video Haber Son Dakika Haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e flaş 'Evine dön' çağrısı | Video

Son Dakika Haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e flaş 'Evine dön' çağrısı | Video

Son Dakika Haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e flaş 'Evine dön' çağrısı | Video
04.08.2020 | 15:08

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı meral Akşener'e çağrıda bulunarak "Böyle ittifak olmayacağını görüp evine dönmesi doğru olacaktır" dedi.

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