Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklaması kulisleri hareketlendirdi! CHP kan kaybedecek

"Lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır" Kulisler hareketli, mesajlar anlam yüklü... Muharrem İnce cephesinde ok yaydan çıkmak üzere...

CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin son açıklamaları parti kuracağı iddialarını güçlendirdi. Muhalefet cephesinde taşlar yerinden oynadı.

İnce, ''yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart'' sözleri ile niyetinin ciddi olduğunu ortaya koydu.

CHP kan kaybedecek! Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklamasından sonra kulisler hareketlendi! | Video

Muharrem İnce'den; 'CHP iyi yönetilmiyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz.4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' sözleri 'yeni parti' iddialarını güçlendirdi.

20 MİLLETVEKİLİ İNCE'NİN SAFINA GEÇECEK İDDİASI

CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.

MUHARREM İNCE'Yİ ÇILDIRTACAK PAYLAŞIM

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, yeni parti kurma arefesinde olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yi doğrudan hedef aldı. Burkay Düzce, "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar. Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Düzce'nin paylaşımı İnce'yi destekleyenler tarafından tepki çekerken, bir grup tarafından desteklendi.