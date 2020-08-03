Video Haber CHP kan kaybedecek! Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklamasından sonra kulisler hareketlendi! | Video

CHP kan kaybedecek! Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklamasından sonra kulisler hareketlendi! | Video

CHP kan kaybedecek! Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklamasından sonra kulisler hareketlendi! | Video
03.08.2020 | 22:23

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CHP'ten ayrılarak kendi partisini kuracağı söylenen Muharrem İnce yakın arkadaşlarıyla görüşme halinde. İnce'nin, bu görüşmelerde ''4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' diyerek yeni oluşuma hazır olduğu mesajları verdiği belirtildi. CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.

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