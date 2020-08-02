Son dakika: Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyordu! Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi...

CHP'nin 37.. Olağan Kurultayı'nın ardından parti içinde aykırı sesler ayyuka çıktı. Birçok kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise sessizliğini korudu. Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine karşı aday olmayan Muharrem İnce'nin herhangi olumlu ya da olumsuz bir görüş beyan etmemesi de dikkat çekti.
Son Dakika Haberi: Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce neden sessizliğe büründü? | Video
Ankara kulislerinde Muharrem İnce'nin partiden umudunu kestiği ve kendi yolunu çizeceği konuşuluyordu. Sesler giderek yükseldi, Muharrem İnce ise şu ana dek hiç konuşmadı. İnce'nin parti içinde kendisi ile yol yürüyecek isimleri belirlediği ve 15 Eylül'de Hakkari'de partisini duyuracağı haberi yüksek sesle konuşulurken, CHP'nin haber ajansı ANKA okuyucularına çarpıcı bir haber servis etti. ANKA Haber Ajansı, Muharrem İnce'nin ağzından, parti kurmayacağına yönelik bir haber servis etti. İnce, bu haberin üzerine sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından ANKA'yı yalanlayan İnce, yeni partiye yeşil ışık yaktı.
MUHARREM İNCE'DEN İLK AÇIKLAMA
Muharrem İnce, Ankara kulislerini sallayan yeni parti iddiaları ile ilgili Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.
NELER YAŞANDI?
CHP, temmuz ayının son günlerinde 37.Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi. Kurultay öncesi muhalifler seslerini yükseltirken, İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman adaylığını açıkladı. 3 isim de Kılıçdaroğlu ile yönetiminin delegelere yaptığı baskı ve tehditler nedeniyle yeterli imzayı toplayamadı. Tek aday olarak seçime giren Kılıçdaroğlu bir kez daha seçildi.
KURULTAY SONRASI SULAR DURULMADI
CHP'de kurultay sonrası da sular durulmadı. Parti içi muhalifler çok sert ifadeler ile Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken, paralel liste tartışmaları yaşandı. Canan Kaftancıoğlu, Tuncay Özkan'ı, 'Ben seçtirmedim' diyerek paralel liste iddialarının doğruluğunu gözler önüne serdi. Bu karışıklık içerisinde sessizliği dikkat çeken bir isim vardı. Partide Kılıçdaroğlu'na karşı en dişli rakip olan Muharrem İnce, kurultay öncesi de sonrası da hiç konuşmadı.
SESSİZLİĞİNİN ARDINDAN KULİSLERİ BU İDDİA İLE ÇALKALANDI
Muharrem İnce'nin kurultay sonrası sessizliği siyasilerin ve kamuoyunun dikkatini çekti. Sert çıkışları ve keskin sözleri ile CHP yönetimini zor durumlarda bırakan İnce'nin sessizliğinin ardından partiden ayrılacağı iddiaları güçlü şekilde konuşulmaya başlandı.
15 EYLÜL'DE YENİ PARTİYİ KURACAK
Kulislerdeki söylentiler giderek arttı ve Muharrem İnce'nin partiden ayrılarak yeni parti kuracağı öğrenildi. Muharrem İnce'nin partisini Hakkari'den Edirne'ye sloganı neticesinde 15 Eylül'de Hakkari'de duyuracağı Ankara kulislerinde sıkça konuşulurken, basında da geniş yer tuttu.
İNCE YENİ PARTİ İDDİALARINI YALANLAMADI
İnce, sessizliğini bu iddialar karşısında da bozmadı. İnce, parti kuracağını bildirmezken, bugün parti kurmayacağı şeklinde çıkan bir haberi ise süratle yalanladı. Bu gelişme İnce'nin parti kurma yolunda olduğu iddialarını daha da güçlendirdi.
CHP'DEN 20'YE YAKIN VEKİL YENİ PARTİYE GEÇEBİLİR
CHP medyası olarak bilinen Tele1'de yorumculuk yapan Can Ataklı, Muharrem İnce ile birlikte CHP'den 20'ye yakın vekilin ayrılacağını söyledi. İnce'nin partisini bu hafta açıklayabileceğini de belirten Can Ataklı, Meclis'te yeni bir grup kurulacağını söyledi.