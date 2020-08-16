Son dakika: Joe Biden'ın küstah açıklamalarının arkasında ne var? Biden neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik skandal sözlerinin arkasında ne yatıyor? Joe Biden'ın küstah açıklamaları Türkiye üzerinde oynana oyunların Türkiye'ye yönelik müdahaleci bir yansıması mı? Joe Biden, neden Erdoğan'ı hedef aldı? Gazeteci-yazar Avni Özgürel ve siyasetçi-yazr Mehmet Metiner A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte son dakika haberin detayları...

GERÇEK MANADA SEÇİMİ KASTETMİYOR

Avni Özgürel'in açıklamaları şu şekilde; " Hiç şüphesiz bu bir küstahlık yani hemen tespit etmek lazım. Bizim bir yanlışımız da bu açıklamalar geçen sene Aralık ayında bu senenin başında söylenmiş olan sözler neden şu anda bizim kamuoyumuza yansıyor. Ajanslar bunu haber olarak geçmişler üstelik. Joe Biden'ın bu manadaki sözleri, hiç şüphesiz seçimle düşüreceğiz ifadeleri gerçek manada bir seçimi kastettiği gibi yorumlanamaz.