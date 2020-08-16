Son dakika: Joe Biden'ın küstah açıklamalarının arkasında ne var? Biden neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik skandal sözlerinin arkasında ne yatıyor? Joe Biden'ın küstah açıklamaları Türkiye üzerinde oynana oyunların Türkiye'ye yönelik müdahaleci bir yansıması mı? Joe Biden, neden Erdoğan'ı hedef aldı? Gazeteci-yazar Avni Özgürel ve siyasetçi-yazr Mehmet Metiner A Haber ekranlarında değerlendirdi. İşte son dakika haberin detayları...
GERÇEK MANADA SEÇİMİ KASTETMİYOR
Avni Özgürel'in açıklamaları şu şekilde; " Hiç şüphesiz bu bir küstahlık yani hemen tespit etmek lazım. Bizim bir yanlışımız da bu açıklamalar geçen sene Aralık ayında bu senenin başında söylenmiş olan sözler neden şu anda bizim kamuoyumuza yansıyor. Ajanslar bunu haber olarak geçmişler üstelik. Joe Biden'ın bu manadaki sözleri, hiç şüphesiz seçimle düşüreceğiz ifadeleri gerçek manada bir seçimi kastettiği gibi yorumlanamaz.
Onların seçimleri yani biz bir takım darbe ya da başka usullerle devirmeyi düşünüyoruz bunlar arasında bir seçim yapmak gerekiyor anlamına gelebilir. İkincisi muhaefetimizi verimsiz bulduğunu onları daha verimli hale getirmek gibi bir cümlesi var. Bunlara muhalefet partilerimiz kendilerince cevap vermesi gerek.
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BUNLARI DAHA ÖNCEDEN GÖRDÜK!
1960'dan beri Türkiye'yi ABD'nin darbeyi davet eden seçim kuşatmalarını gördü. 60'te 70'te 71'de Bunların hepsini gördü. Bu numaralar bu oyunlar, bu şapkandan tavşan çıkarma sihirbazlık denemeleri bunların en sonuncusu da 15 Temmuz'du. Türkiye 15 Temmuz'da girişimlere nasıl karşılık vereceğini gösterdi. Biden darbeyi kastetmiyorum diyor. Kastettiğinin karşılığını gördü. Demek ki onunla bir sonuç almak mümkün değil. Bunun dışında Tayyip Erdoğan'ı suikast ile ortadan kaldırmayı denediler. Bütün bunların hepsi görüldü. Yeni bir yöntem var mı bunu bilemeyiz?
GÜNEYİMİZDE UYDU DEVLET İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Neyin hedeflendiği, neden şikayetçi olunduğu açık. Türkiye ABD'nin eskii gibi uysal bir müttefiki değil. Müttefik denmez zaten ona da bir uydusu bir partneri değil. ABD'nin emir ve kumandası olan bir ülke değil. Geçmişte Türkiye'nin söz dinler hali ortadan kalktı. Ne NATo üzeirnden baskı yapmak fayda ediyor ne de diğer kuşatmak fayda ediyor. Zaten Soğuk Savaş'ın bitiminden beri Türkiye'ye karşı düşmanlığı ABD'nin adım adım ilerledi ve bu noktaya geldi. Türkiye'nin güneyinde uydu bir devlet inşa ediyor.
MUHALEFETTEN SERT BİR TEPKİ GELMEDİ! BU NASIL YORUMLANMALI?
Mehmet Metiner; bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı. Daha doğrusu Bay Kemal'in başını çektiği ittifakın arkasındaki güç odakları ortaya çıktı. Biden'ın bu açıklamaları aleni bir saldırıdır. Biden darbeyi de açık bir şekilde ima eden bir açıklamada bulunuyor. Biden'ın iktidara gelmesi ile Erdoğan'ı devirebilecek her türlü çabanın arkasında olduğunu da ortaya koyuyor. Bu itiraf hem 15 Temmuz darbesinin arkasında ABD'ni nolduğunun itirafıdır hem de Türkiye'ye yönelik güç odağının başını çektiğinin itirafıdır.
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