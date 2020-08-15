Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı | Video

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Biden, skandal sözlerle Erdoğan’a karşı muhalefeti savunmaları gerektiğini ifade etti. Dikkat çeken açıklamalara sosyal medyada tepki yağdı