Son Dakika Haberi | Kemal Kılıçdaroğlu neden Joe Biden'ın skandal Türkiye açıklamasına tepki göstermedi? | Video
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Son dakika... ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına tepkiler büyürken henüz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulunmadı! Gazeteci Yazar Avni Özgürel ve Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, canlı yayında; Demokrat Parti'nin ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarını değerlendirdiler. Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, açıklamalarında henüz bir açıklamada bulunmayan CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu için 'Kılıçdaroğlu'nun vereceği tepki Amerikalı dostlarını rahatsız etmeyecek bir tepki olacaktır' ifadelerine de yer verdi.