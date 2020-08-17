Son dakika haberi: ABD seçimlerinde anketler ne diyor? Trump mı yoksa Joe Biden mı önde?

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Son dakika haberi: seçimlerinde anketler ne diyor? Trump mı yoksa mı önde?

Başkan adayı , 'ye yönelik skandal ifadeler kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın hedef alan ve ABD Başkanı olursa Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğini ifade etmesi ile tepki çeken Joe Biden kimdir? 3 Kasım'da ABD'de posta yoluyla yapılacak başkanlık seçimlerinin kazananı kim olacak? ABD seçimlerine yönelik anketler ne diyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 12:22 Son Güncelleme: 17.8.2020 12:32 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD seçimlerinde Trump mı yoksa Joe Biden mı önde? Anketler ne diyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki başkan 'a rakip olan demokratların adayı tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bir toplantıda Cumhurbaşkanı 'ı hedef alan Biden, Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savundu.

Joe Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı.

Skandal Türkiye açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkan Adayı Joe Biden kimdir?

JOE BİDEN KİMDİR?

Demokrat Parti'den aday olarak Başkanlık yarışına katılan Joe Biden, Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde 1942 yılında doğdu. Henüz çocukken ailesi Delaware'e taşındı. Bu yüzden Pensilvanya'yı terk etmekle suçlanan Jeo Biden her iki yönetimle de iyi geçinerek siyasi bağlar kurmayı başardı. Siyasi kariyerinde altı dönem senato üyeliği olan Jeo Biden henüz 30 yaşlarının başındayken ABD'nin 47. Başkan yardımcısı seçildi.

77 yaşındaki Joe Biden, yaşı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştiriliyor. Yaşının leri olması nedeniyle görevini devam ettirememesi durumunda yerini Kamala Harris'in alacağı iddia ediliyor. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden Başkan Yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçti.

Son dakika haberi: ABD seçimlerinde Trump mı yoksa Joe Biden mı önde? Anketler ne diyor?

TÜRKİYE'Yİ 4 KEZ ZİYARET ETTİ

Aralık 2011: Arap Baharı Dönemi

Kasım 2014: 'nin DEAŞ'a karşı hava harekatı başlatmasının hemen ardından geldi.

Ocak 2016: DEAŞ ile mücadele toplantıları ve STK'larla görüştü

Ağustos 2016: Darbe girişiminin ardından oldu

Son dakika haberi: ABD seçimlerinde Trump mı yoksa Joe Biden mı önde? Anketler ne diyor?

2 KEZ TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

'den iki kez özür dilemek zorunda kaldı.

Bu olaylardan ilkinde Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaretten birkaç ay sonra, Ekim 2014'te Harvard Kennedy School'da yaptığı bir konuşma yapan Biden, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.

Biden, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Suriye Devlet Bakanı Beşar Esad'ı devirmek adına çok ciddi paralar ve silahlar aktardığını söyledi. Biden, "Bu ülkeler, Esad'la savaşan herkese yüzlerce milyon dolar para ve onlarca, binlerce ton silah verdi. Bu politikalar El Kaide bağlantılı grupların ve en sonunda da DEAŞ'in işine geldi" dedi. Biden ayrıca, Türkiye'nin Suriye'ye giden çok sayıda yabancı savaşçının sınırı geçmesine izin verdiğini iddia eden skandal ifadeler kullandı.

Bu sözler, Türkiye'nin tepkisini çekti.

Erdoğan, "Bakın bu konuda eğer Biden bu tür ifadeler kullandıysa benim için tarih olur. Sayın Biden eğer Harvard'da böyle bir şey söylediyse bizden özür dilemesi lazım. Öyle ufak tefek çevresinden dolaşarak yapılacak açıklamalar bizim kabulümüz değildir" dedi.

Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı | Video

ERDOĞAN'I ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ

Biden da daha sonra Erdoğan'ı arayarak sözlerinden dolayı özür diledi.

Biden'ın ikinci özrü de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından geldi.

Darbe girişiminden bir ay sonra Türkiye'ye yaptığı ziyarette Biden, "Amerikan halkı sizin yanınızda. Obama, Erdoğan'ı arayan ilk insanlardan biri oldu. Ancak yine de özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan), halkınıza büyük hayranlık duyuyoruz ve bu zorluklara göğüs germe biçiminize hayranlık duyuyoruz" demişti.

Son dakika haberi: ABD seçimlerinde anketler ne diyor? Trump mı yoksa Joe Biden mı önde?

ANKETLER NE SÖYLÜYOR?

A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy, "Ortalama olarak baktığımızda Biden Trump'tan önde görünüyor. Genel olarak 7 puanlık bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Ama kimi anketlerde bu fark 11'e kadar çıkıyor." idadelerini kullandı.

Son dakika haberi: ABD seçimlerinde Trump mı yoksa Joe Biden mı önde? Anketler ne diyor?

Ancak 'de 2016 seçimlerindeki anketlerde Hillary Clinton anketlerde hep önde görülürken seçimlerde Trump kazandı. ABD seçimlerinde önemli olan eyaletlerde delege sayısını 270'e ulaştırmaktı. 2016 seçimleirnde bu delege sayısına Trump ulaştı.

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Son dakika haberi: ABD seçimlerinde anketler ne diyor? Trump mı yoksa Joe Biden mı önde?
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