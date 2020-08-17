Skandal Türkiye açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkan Adayı Joe Biden kimdir?
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Türkiye'deki muhalefetle beraber hareket ederek Türkiye'yi haklarını savunmamaz hale getireceklerini duyuran ve skandal açıklamalarda bulunan Demokrat Parti'nin ABD BaşkanAdayı Joe Biden kimdir?