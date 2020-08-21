Netflix'ten bir ahlaksızlık daha! Çocuk istismarında sınır tanımıyorlar 11 yaşındaki kız çocuğuna…

Online film platformu Netflix, politik ve algıları yöneten içerikleriyle her zaman eleştiriliyor. Kimi zaman Türkiye düşmanlığının yapıldığı platformda kimi zaman İslam dini hedef alıyor. Gün geliyor dünya toplumun ahlaki değerleriyle oynanan içerikler yapılıyor.

NETFLİX ÇOCUK İSTİSMARINDAN VAZGEÇMİYOR

Son günlerde LGBT ve çocuk istismarı içeren içerikler yüzünden eleştirilmekten bir türlü vazgeçemeyen Netflix, rezil içeriklerine bir yenisini daha ekledi.



FİLM HALA YAYINDA

Netflix Cuties için özür diledi, afişi düzeltti ama filmi yayınlamaya devam ediyor. Netflix'in yeni içeriği Cuties adlı komedi filmi apaçık çocuk istismarı yaptığı için bir kez daha tepki topladı. Tüm dünyadan tepki alan filmin Netflix'ten kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası ise Netflix, çocukları cinsel obje haline getiren afiş için özür diledi. Fakat filmin yayınını durdurmadı.

MİNNOŞLAR FİLMİNİN BAŞROLÜNDE 14 YAŞINDA BİR ÇOCUK VAR

Netflix filmi Türkçe'ye "Minnoşlar" adıyla çevirmiş. Açıklamasında ise ilk olarak şöyle yazıyordu:

"11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlar"

Filmin yeni açıklaması ise şu şekilde düzeltildi:

"11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır ve onlara katılma umuduyla aile geleneklerine meydan okur."





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