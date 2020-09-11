Son dakika haberi: Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Karaada'yı karargaha çevirdi

Yunanistan provokatif eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Dün Yunan ve Türk askeri heyetlerinin NATO Karargahı'nda gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yalanlara sığınan Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. Yunanistan statüsü belli olmayan Karaada'ya asker çıkardı ve bazı binaları karargaha çevirdi.

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MEİS KARAADA ARASINDA NÖBET DEĞİŞİMİ

Karada'daki Yunan askerleri görüntülenirken, Meis-Karaada arası nöbet değişimi yaptıkları da görüldü.

Karaada, Türkiye'ye sadece 1.5 mil (yaklaşık 2.5 km) uzaklıkta yer alıyor.

KARAADA'NIN STATÜSÜ

İki ülkeye de ait olmayan, 1947 yılında Paris anlaşması ile Meis adası İtalya'dan Yunanistan'a bırakılmıştı ancak Karaada ve Fener Adası'nın aidiyeti belli değildi. Yani iki ülkeye de ait olmayan bir kara parçasıydı. Yalaşık 40 yıl önce buraya gelen bir Yunan kadının buraya bayrak çekmesi ile sözde Yunan adası olmuş. Son günlerde artan gerilimin ardından Yunanistan Karaada'ya çok sayıda asker gönderdi.

YUNANİSTAN'IN OLDUBİTTİLERLE ADALARDA EGEMENLİK OLUŞTURMA ÇABASI

anıştay Emekli Üyesi, Deniz Hukukçusu ve Araştırmacı-Yazar Ali Kurumahmut, ''Yunanistan'ın Kasım 1995'teki iskan uygulamasına Doğu Akdeniz'deki Karaada (Meis Adası'nın batısında) ve Fener Adası (Meis Adası'nın doğusunda) dahil etmesi ve bazı oldubittilerle adalarda fiili durum üstünlüğü oluşturma gayretleri, bu iki ada üzerinde ciddi egemenlik tereddütleri olduğuna ilişkin kanaati kuvvetlendirmektedir. Uluslararası hukukun egemenlik devrine ilişkin kuralları çerçevesinde incelendiğinde, Karaada ve Fener Adası'nın egemenliği hiçbir zaman Yunanistan'a devredilmemiştir. Karaada üzerinde daha kuvvetli olmakla birlikte, Türkiye'nin Fener Adası ve Karaada'ya yönelik egemenlik pozisyonu, Ege'de egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş gayrimeskûn ada, adacık ve kayalıklar kadar kuvvetli değildir

Yunanistan'dan Meis'ten sonra şimdi de Karaada provokasyonu | Video

Karaada yaklaşık 1 kilometre kare alana sahip olan Karaada'nın tam ortasında Yunanistan'ın askeri gözlem noktası bulunuyor. Karargah ve helikopter pisti bulunan alanda yaklaşık 50 Yunan askeri bulunuyor. Kerim Ulak, Bu sabah Meis adasından 10 Yunan komandonun bulunduğu 2 zodyak botun Karaada'ya giriş yaptığını belirtti.

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