Son dakika haberi: Yunanistan'a ve kirli işbirlikçilerine kötü haber! 'Kanuni' geliyor

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haberi: 'a ve kirli işbirlikçilerine kötü haber! 'Kanuni' geliyor

: Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü gemisi "Kanuni", Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyanarak üzerine Türk bayrağı işlendi. Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için "Fatih" ve "Yavuz" gemilerine ek olarak satın aldığı "Kanuni" isimli sondaj gemisinin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkisindeki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanma aşamasına getirilip, denizlere açılmasına az bir zaman kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:11 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:31 ABONE OL
Yunanistan'a ve kirli işbirlikçilerine kötü haber! 'Kanuni' geliyor

'Kanuni' ismi verilen gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Yunanistan'a ve kirli işbirlikçilerine kötü haber! 'Kanuni' geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye korona virüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

Yunanistan'a ve kirli işbirlikçilerine kötü haber! 'Kanuni' geliyor

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt yaptığı açıklamada, "Bir ay önce İncekum mevkisinde demirleyen Kanuni gemimizin gerekli bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Boya aşamaları bitti. Ay yıldızlı bayrağımız tamamlandı. Teknik çalışmalar devam ediyor. İnşallah Karadeniz'de nasıl gaz rezervi bulduysak umuyorum ki Doğu Akdeniz'de de aradığımızı bulacağız. " dedi.

Yunanistan'a ve kirli işbirlikçilerine kötü haber! 'Kanuni' geliyor

Kurt, "Fransa ve ne kadar saldırırsa saldırsın. Bu çabaları boşa çıkacaktır. Milli değerlerimizin yanındayız. İnşallah Doğu Akdeniz'de gaz ya da petrol buluruz. Bu çalışmaların Silifke'de yapılması ayrıca bizi mutlu etmektedir" dedi." diye konuştu.

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Son dakika haberi: Yunanistan'a ve kirli işbirlikçilerine kötü haber! 'Kanuni' geliyor
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