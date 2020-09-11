Son dakika haberi: Yunanistan'a ve kirli işbirlikçilerine kötü haber! 'Kanuni' geliyor

Kurt, "Fransa ve Yunanistan ne kadar saldırırsa saldırsın. Bu çabaları boşa çıkacaktır. Milli değerlerimizin yanındayız. İnşallah Doğu Akdeniz'de gaz ya da petrol buluruz. Bu çalışmaların Silifke'de yapılması ayrıca bizi mutlu etmektedir" dedi." diye konuştu.