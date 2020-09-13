İsrail Başbakanı Netanyahu tepki çeken anlaşma için ABD'ye gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu gece ABD'ye yola çıkması bekleniyor. İsrail Başbakanı'nın burada 'tepki toplayan' 'Barış Anlaşmaları'nı imzalaması bekleniyor.

MUHALİF GRUPLAR TOPLANDI

Netanyahu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile varılan ve 'tepki toplayan' barış anlaşmalarını imzalamak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor. Anlaşmaya karşı olan muhalif gruplar ise havalimanı yakınlarında toplandı.

NETANYAHU'NUN GECE ABD'YE GİTMESİ BEKLENİYOR



İsrail, geçtiğimiz günlerde ABD'nin arabuluculuğu ile önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ardından da Bahreyn ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu gece BAE ve Bahreyn ile varılan barış anlaşmalarını imzalamak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye gitmesi bekleniyor.

Anlaşmaya karşı olan muhalif gruplar ise Netanyahu'nun ABD'ye gitmesini engellemek amacı ile başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı yakınlarında toplandı. Göstericiler, havalimanına giden yollarda trafik oluşturarak, Netanyahu'nun konvoyunun havalimanına ulaşmasına engel olmaya çalışıyor.

15 EYLÜL'DE İMZALANACAK



Uluslararası uçuşların yapıldığı Terminal 3'ün girişine yakın bölgede toplanan protestocular, Netanyahu'nun bu uçuş ile sorumluluklarında kaçtığını ifade etti. Göstericiler, Netanyahu'nun salgın sürecini iyi yönetemediğini ve ülkede yeniden karantina uygulanmasına neden olduğunu aktarırken, ülkenin içinde bulunduğu süreçte ABD'ye yapılan gezinin gereksiz olduğunu savundular. Öte yandan barış anlaşmalarının 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

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