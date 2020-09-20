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'den sert Doğu Akdeniz tepkisi! Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz

, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamsında; 'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 10:10 Son Güncelleme: 20.9.2020 10:22 ABONE OL
Türkiye'den sert Doğu Akdeniz tepkisi! Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yağtığı açıklamasında; Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler.

DÜNYA SİYASETİNİ DOĞRU OKUMUYOR

Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor.

(Yunanistan ile istikşafi görüşmeler) Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.

BU BİR PROVOKASYONDUR

(Yunanistan gazetesinin hakeret içerikli manşeti) Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.

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Türkiye'den sert Doğu Akdeniz tepkisi! Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz
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