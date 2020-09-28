Son dakika: Türkiye'den Ermenistan'a uyarı: Saldırıları derhal durdurun!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Arakr yaptığı açıklamalarında; "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. ifadelerini kullandı.
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Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde;
'Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir. Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır' dedi.
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