Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türkiye'den Ermenistan'a uyarı: Saldırıları derhal durdurun!

Son dakika: Türkiye'den 'a uyarı: Saldırıları derhal durdurun!

yaptığı son dakika açıklamasında; "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 13:36 Son Güncelleme: 28.9.2020 13:52 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'den Ermenistan'a uyarı: Saldırıları derhal durdurun!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Arakr yaptığı açıklamalarında; "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. ifadelerini kullandı.

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Azerbaycan açıklaması | Video

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

'Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir. Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

‘Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız’ Son dakika haberi: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'den Ermenistan'a uyarı: Saldırıları derhal durdurun!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA