Ermenistan Başbakanı Paşinyan: “Çok fazla zayiatımız var”

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, Ermenistan tarafında panik havası devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka seslendi. Ermenistan ve Rus basınında geniş yer alan konuşmasında Paşinyan, Azerbaycan'a karşı direnmekte olduklarını ifade ederek, Azerbaycan'ın eşi benzeri görülmemiş şekilde saldırdığını belirtti.





HALKA MORAL VERMEYE ÇALIŞTI



Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Rusça, Ermenice ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmada Paşinyan'ın oldukça gergin olduğu gözlemlendi. Başbakan Paşinyan, "Gönüllülerimiz ile kutsal toprakları kurtarmak için başlattığımız savaşın üzerinden 1 hafta geçti. Çok fazla sivil ve askeri kaybımız var ancak düşman stratejimizi hala çözemedi. Askerlerimiz ve gönüllülerimiz hiçbir çabadan kaçınmıyor ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği gösteriyor" diyerek halkına moral vermeye çalıştı.

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İLK 5 GÜNÜN MADDİ BİLANÇOSU MİLYAR DOLAR

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı, imha ettiği Ermenistan'a ait silah ve teçhizatları kalem kalem de kamuoyuna duyurdu.

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