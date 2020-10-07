Ermenistan'a PKK'dan sonra bir destek de GKRY'den

Korgeneral Apostolos Pervolarakis'in Ermeni milisleri, PKK/YPG mensupları ve farklı ülkelerden paralı askerlerden oluşan bir grubu bir aydır eğittiği belirlendi.



Hürriyet'in haberine göre; Eğitimlerini tamamlayan grubun Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ'a sevk edildiği, Pervolarakis'in de grubun sevk ve idaresinde rol aldığı öne sürüldü. Ermenistan'ın, yaklaşık 300 PKK'lıyı Karabağ'a taşıdığı tespit edilmişti.



ERMENİSTAN, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN PETROL BORU HATTI'NA FÜZEYLE SALDIRDI

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.

BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

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