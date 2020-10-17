Son dakika: Ermenistan'ın sivilleri katlettiği kalleş saldırı anbean görüntülendi: Allah'ım bize yardım et...

Son dakika haberi: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürerken, sahada hiçbir vaarlık gösteremeyen Ermenistan, kalleş saldırılar ile sivilleri hedef alıyor. Kalleş saldırıların son hedefi Gence ve Mingeçevir kentlerindeki sivil yerleşim yerleri oldu. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi... Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada! "Allahım yardım et" | Video

SON DAKİKA: AMATÖR KAMERA SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı kalleş saldırı gece yarısı gerçekleşti. Saldırı anı bir amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntüyü çeken kadın korku dolu anlar yaşadı.

"ALLAH'IM BİZE YARDIM ET"

Saldırının gerçekleştiği sivil yerleşim yerinin tam karşısından çekilen görüntülerde şiddetli patlamalar göze çarpıyor. Kalleş saldırı sırasında kayıt yapan kadının korku dolu feryatları duyuluyor. Kadın sık sık, 'Allah'ım bize yardım et. Rabbim bize yardım et" ifadelerini kullanıyor.

Son dakika... Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'ın Gence kentinden canlı yayınla son durum | Video

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak saldırıların başladığı ilk günlerden itibaren cephe hattından sıcak görüntüler yayınlıyor. Kerim Ulak, birçok saldırı anını canlı görüntüleyerek dünyaya işlenen insanlık suçunu duyurdu. A Haber ekibi dün de saldırıya uğrayan Gence ve Mingeçevir'e koştu. Bölgedeki son durum canlı yayında aktarıldı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI A HABER'E KONUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, kalleş saldırı sonrası A Haber canlı yayınına bağlandı. Hacıyev şöyle konuştu:

"Ermenistan ordusu, sivillere haince saldırdı. Gence'de siviller arasında yaralananlar var. Gence'de 20'den fazla ev, saldırı sonucu yıkıldı. Bu Ermenistan'ın bir mağlubiyetinin sonucu yaptığı bir saldırı...

"YENİ FÜZELER GETİRDİLER"

Bizim bilgilerimize göre Ermenistan'ın füzeleri bitmişti. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var. Getirilen füzelerle de ilk saldırılarını düzenlediler, bunları da sivillere karşı kullanmaya başladılar.

"ULUSLARARASI TOPLUMLAR ERMENİSTAN'IN GERÇEK NİYETİNİ ANLAMALI"

Ermenistan'ın bu hain saldırılarını görmemeye çalışıyorlar. Bütün uluslararası toplumlar da bu saldırıları görmeli ve Ermenistan'ın niyetini anlamalı. Onlar insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı bu cinayeti işlemektedirler.

"ERMENİSTAN'IN TERÖR POLİTİKASININ GÖSTERGESİ"

Ermenistan'ın bu işgalci siyasetten vazgeçmesi lazım. Ermenistan'ın hep bu tarz terör saldırılarını gösterme eğilimi vardı. 12 Ekim'de Ermenistan'ın saldırıları ve füzeleri bulundu, eğer bulunmasaydı bugünkü gibi bir saldırıyla karşı karşıya kalabilirdik. Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir.

"SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR"

Ermenistan'a bir devlet olarak güvenilemez. Ermenistan Başbakanı, Ermenistan Güvenlik Bakanı ve ülkenin politik askeri sistemi savaş suçu işlemektedir." diye konuştu.

GENCE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.

SON DAKİKA - Azerbaycan'ın iki kentine saldırı! Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

SON DAKİKA! Ermenistan sivilleri hedef aldı, Azerbaycan'ın iki kentine saldırdı

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