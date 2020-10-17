Son dakika... Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'ın Gence kentinden canlı yayınla son durum | Video

Son dakika haberleri: Ermenistan'dan yeni kalleş saldırı! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısında 2'si çocuk 12 sivil öldü 40 kişi yaralandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan'ın Gence kentinden canlı yayınla son durumu aktardı...

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Füzenin düştüğü yer adeta enkaz alanına döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.