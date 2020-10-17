Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklama! Bayrağı diktik...

ŞUŞA'YI BIRAKIRSAK İŞİMİZİ YARIM BIRAKMIŞ OLURUZ

İstikamet her bir noktadır. İşgal edilmiş toprakların her bir karışı bizim için kutsaldır ve her bir karışını alana kadar ordumuz durmayacak. Bunlar ya çekilecek ya da biz alacağız. O nedenle Şuşa'yı işgalden kurtarmazsak örneğin işimizi yarım yapmış oluruz.

TÜRK SİHA'LARI İLE 1 MİLYARLIK ERMENİ MÜHİMMATI İMHA EDİLDİ

Ermenistan işgal bölgelerinde çok güçlü istihkam noktaları örmüştü. İnsansız Hava Araçları ve SİHA'lar çok büyük bir fayda sağladı. Bunların keşfi ve riskini aza indirerek tespiti için elimizi çok güçlendirdi. Ve çok mutluyuz ki gardaş Türkiye'nin gelişmiş harp sanayisi ile bu SİHA'ları alabildik. Türkiye'den aldığımız SİHA'larla 1 milyar dolar değerinde Ermeni teçhizatını imha ettik.

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den canlı yayında flaş Türk SİHA'ları açıklaması | Video

SON DAKİKA HABERİ: ÖLDÜRÜLEN ERMENİLER ARASINDA PARALI ASKERLER VAR

PKK'dan destek alıyorlar. Onlara dağda sürekli yer değiştirdikleri yerler yaptırılmış. Bugün öldürülen Ermeniler arasında paralı askerler de vardı.

MAKSATLI OLARAK ASKERİ DESTEK HABERLERİ YAPIYORLAR

Askeri destek isteme konusunda yalan kampanyalar yapılıyor. Bize Pakistan, Bosna Hersek ve en çok da hürmetli gardaşım Erdoğan ve Türk halkı en büyük desteği bize vermiştir. Ancak askeri bir desteğe lüzum yoktur. Bu konuda yapılan propagandalar uluslararası kamuoyunu galeyana getirmek amaçlıdır. Diyorlar ki "Ermenistan ile Türkiye vuruşuyor" ya da "Ermeni uçağını Türk F16'sı vurdu" bunların gerçeğinin ortaya çıkması uzun sürmüyor.

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL! İŞTİRAKİ OLMADAN BÖLGEDE KARAR ALINAMAZ

Türkiye'nin gücünü istemeyen ve rahatsız olanlar bu kampanyaları yapıyor. Ama Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye'yi çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği bölgede ce uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye defakto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiyesi ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiyesiz bu mesele çözülmez.