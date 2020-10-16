Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Recep Tayyip Erdoğan benim kardeşimdi, dünya lideridir" | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, canlı yayında; A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Benim gardaşımdır" ifadesini kullanarak "Ona karşı çok büyük haksızlıklar edildi. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Elbette buna ben müdahale edemem. Ama ben buna içerliyorum. Onun gibi özünü Türkiye'ye veren, savunan milli meselede ülkesini her şeyin üzerinde tutan bir lider görmemişim. Onunla çok güçlü bağlarımız var. Hem cumhurbaşkanları olarak hem de insani olarak. Ben onu yakından tanıdığım için samimiyetle söylüyorum ki onun varlığı bütün Türk dünyası için önemli. Gardaşıma bundan sonra da başarılar dilemek istiyorum" dedi.