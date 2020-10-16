Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den canlı yayında flaş Türk SİHA'ları açıklaması | Video

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber canlı yayınında; Ermenistan ile yaşanan çatışmalar ve Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, canlı yayında Türk SİHA'larının başarısına da değinerek "Ermenistan işgal bölgelerinde çok güçlü istihkam noktaları örmüştü. İnsansız Hava Araçları ve SİHA'lar çok büyük bir fayda sağladı. Bunların keşfi ve riskini aza indirerek tespiti için elimizi çok güçlendirdi. Ve çok mutluyuz ki gardaş Türkiye'nin gelişmiş harp sanayisi ile bu SİHA'ları alabildik. Türkiye'den aldığımız SİHA'larla 1 milyar dolar değerinde Ermeni techizatını imha ettik" dedi.