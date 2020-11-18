Son dakika: Almanya'dan NATO çıkışı: Türkiye üye olmasa neler olurdu?

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Avrupa'nın gelecekte ABD ve NATO olmadan kendisini savunamayacağını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, savunma politikaları üzerine video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, ABD'nin müttefik olarak önemini bir kez daha vurgulayarak "Avrupa için stratejik özerklik fikriyle ABD ve NATO olmadan Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahını sağlayabileceğimiz illüzyonu destekleniyorsa o zaman çok aşırıya gidilmiş olur." dedi.

Karrenbauer, Avrupa'nın güvenlik politikaları yönünden ABD'ye bağımlı kaldığını ancak Avrupa'nın Amerikalıların şimdiye kadar yaptığı katkıdan daha fazlasını yapması gerektiğini belirterek "Amerika'nın nükleer ve konvansiyonel imkanları olmadan Almanya ve Avrupa kendilerini koruyamaz. Bunlar görünen gerçeklerdir." diye konuştu.

Savunma Bakanı Karrenbauer ayrıca Avrupa'nın ABD için göz hizasında güçlü bir ortak olması ve muhtaç bir konumda olmaması gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Karrenbauer, ABD'deki seçimlerin ardından Beyaz Saray'ın Almanya'daki askeri üslerden yaklaşık 9 bin 500 Amerikan askerini geri çekme kararının geri alınması olasılığının bulunduğunu da dile getirdi.

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Alman Bakan, "Seçim kampanyası sırasında Demokratlardan bu planları çok dikkatli bir şekilde yeniden incelemek istediklerini duyduk. Bunun, kararın tamamen mi yoksa kısmen mi iptal edileceği anlamına gelip gelmediğini görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Annegret Kramp Karrenbauer ayrıca Türkiye'nin stratejik bir NATO üyesi olduğunu belirterek "NATO üyesi olan Türkiye ile stratejik çıkarımız var. Ancak bu, zorlu konuları ele almamıza engel teşkil etmez. Türkiye NATO üyesi olmasaydı neler olurdu bunu da düşünmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

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