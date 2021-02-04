ABD ve AB’den Türkiye’ye yönelik Boğaziçi provokasyonu: Endişe duyuyoruz…

ABD'DEN "ENDİŞE" MESAJI GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protesto gösterileriyle ilgili kaygı duyulduğu ifade eden bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde meydana gelen gözaltılardan endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi. Price, düzenlediği basın toplantısında, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen gösteriler ve öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

KABE'YE YAPILAN SAYGISIZLIĞI GÖRMEZDEN GELDİ

"Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör atanmasına karşı gerçekleştirilen barışçıl eylemleri yakından izliyoruz" diyen Price, "Öğrencilerin ve diğer protestocuların gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İfade özgürlüğü, bazı kelimelerin bazıları için can sıkıcı olduğu durumlar da dahil, işleyen bir demokrasinin çok önemli bir bileşenidir, korunmalıdır" değerlendirmesinde bulunan sözcü, "ABD, insan haklarının korunmasını bir öncelik olarak görüyor ve temel demokratik özgürlükleri için mücadele edenlerin yanında yer alıyor" dedi. Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanarak, Kabe'ye yapılan saygısızlığı meşru kılmaya çalıştı.