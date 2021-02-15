Son dakika haberi | Emsal teşkil edecek karar! Google'dan yıllık 23 milyon dolar değerinde anlaşma...

Son dakika haberi... Google, Avustralya ile anlaştı. Avustralyalı bakanlar ve medya temsilcilerinin, Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin hafta sonu görüştüğü kaydedildi. Görüşmenin ardından yapılan anlaşma ile "Google Haberler"in kullandığı haber içeriği için Seven West Media'ya ödeme yapacağı duyuruldu. Karar diğer ülkelerdeki yayıncılar için de emsal teşkil ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...