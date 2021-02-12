Google, İngiltere'ye telif ödeyecek! 120 yayın kuruluşu ile anlaşma imzaladı

Google Fransa'dan sonra şimdi de İngiltere'ye telif ödeyecek. Google, Financial Times ve Reuters'ın da aralarında bulunduğu 120 yayın kuruluşu ile imzaladığı anlaşmaya göre söz konusu kaynaklardan yansıyan haberler için lisanslama ücreti ödeyecek.

"DİĞER ÜLKELERE YANSIMASI SÖZ KONUSU"

A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, "Google tarafından yayıncılara yapılacak ödemeler raporlamalar sonucu belirlenecek. Ve kullanıcılar Google News ve Google Discovery'a tıkladıklarında yayıncının sitesindeki tam makaleye yönlendirilmiş olacaklar. Google'ın İngiltere ve İrlanda'nın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, 'Yeni ürün deneyimimiz ve haberler için lisanslama programımız İngiltere'deki yerel ve ulusal bağımsız yayıncılarla birlikte kullanıma sunulmaya başlayacaktır' ifadelerini dile getirdi. Google'ın bu ödeme uygulamasının dünyanın diğer farklı ülkelerine de yayılması söz konusu. Bu durumda Google'ın nasıl bir tavır alacağı da tartışma söz konusu."

SON DAKİKA: Google'dan flaş anlaşma! Google artık İngiltere'ye para ödeyecek | Video