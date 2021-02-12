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, 'ye telif ödeyecek! 120 yayın kuruluşu ile anlaşma imzaladı

Fransa'dan sonra şimdi de 'ye telif ödeyecek. Google, ve Reuters'ın da aralarında bulunduğu 120 yayın kuruluşu ile imzaladığı anlaşmaya göre söz konusu kaynaklardan yansıyan haberler için lisanslama ücreti ödeyecek. Karar diğer ülkelerdeki yayıncılar için de emsal teşkil ediyor.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 12:35 Son Güncelleme: 12.2.2021 12:50 ABONE OL
Google, İngiltere'ye telif ödeyecek! 120 yayın kuruluşu ile anlaşma imzaladı

Google Fransa'dan sonra şimdi de İngiltere'ye telif ödeyecek. Google, Financial Times ve Reuters'ın da aralarında bulunduğu 120 yayın kuruluşu ile imzaladığı anlaşmaya göre söz konusu kaynaklardan yansıyan haberler için lisanslama ücreti ödeyecek.

"DİĞER ÜLKELERE YANSIMASI SÖZ KONUSU"

A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, "Google tarafından yayıncılara yapılacak ödemeler raporlamalar sonucu belirlenecek. Ve kullanıcılar Google News ve Google Discovery'a tıkladıklarında yayıncının sitesindeki tam makaleye yönlendirilmiş olacaklar. Google'ın İngiltere ve İrlanda'nın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü, 'Yeni ürün deneyimimiz ve haberler için lisanslama programımız İngiltere'deki yerel ve ulusal bağımsız yayıncılarla birlikte kullanıma sunulmaya başlayacaktır' ifadelerini dile getirdi. Google'ın bu ödeme uygulamasının dünyanın diğer farklı ülkelerine de yayılması söz konusu. Bu durumda Google'ın nasıl bir tavır alacağı da tartışma söz konusu."

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AVRUPA PARLAMENTOSU DA HAREKETE GEÇTİ

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Google ve Facebook gibi dijital platformlar karşısında yayıncıların elini güçlendirmek üzere düzenlemeleri gündeme getirebilir.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 15 Aralık 2020'de dijital platformlara, kuralları ihlal etmeleri halinde yıllık cirolarının yüzde 10'u kadar para cezası uygulanmasını içeren 'Dijital Hizmet Yasası' ve 'Ditital Pazar Yasası' tasarını yayımlamıştı.

Avrupa Parlementosu'nda tasarıya, yayıncıların elini güçlendirecek yeni düzenlemelerin eklenebileceği belirtildi. FT, böylesi bir düzenlemenin, haberler üzerinden kazandığı parayı yayıncılarla paylaşmak istemeyen Google'a ciddi bir darbe olacağını yazdı.

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Google, İngiltere'ye telif ödeyecek! 120 yayın kuruluşu ile anlaşma imzaladı
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