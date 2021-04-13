O görüntüler ses getirmişti: Pentagon’dan UFO itirafı geldi

ABD'de sık sık gündeme gelen UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje), bir kez daha ülke gündemine oturdu. Son zamanlarda resmi kaynaklar tarafından da doğrulanan UFO vakalarının artışa geçmesi, çeşitli teorileri de beraberinde getirdi.

PENTAGON İTİRAF ETTİ

Son olarak geçtiğimiz günlerde Jeremy Corbell isimli ABD'li bir belgesel yapımcısı, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle yeni bir UFO tedirginliği yaratmıştı. Corbell, paylaştığı videoda havada asılı kalan piramit şeklinde uçan objeleri göstermişti.