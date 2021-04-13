O görüntüler ses getirmişti: Pentagon’dan UFO itirafı geldi

ABD'de sık sık gündeme gelen UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje), bir kez daha ülke gündemine oturdu. Son zamanlarda resmi kaynaklar tarafından da doğrulanan UFO vakalarının artışa geçmesi, çeşitli teorileri de beraberinde getirdi.
PENTAGON İTİRAF ETTİ
Son olarak geçtiğimiz günlerde Jeremy Corbell isimli ABD'li bir belgesel yapımcısı, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle yeni bir UFO tedirginliği yaratmıştı. Corbell, paylaştığı videoda havada asılı kalan piramit şeklinde uçan objeleri göstermişti.
Görüntülerin viral olmasının ardından, görüntülerin ABD donanmasında görev yapan personel yaptığı iddiaları, ülke basınında yer almıştı.
Bu iddialara açıklama, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geldi. Pentagon yetkilileri, söz konusu görüntülerin ABD donanması personeli tarafından çekildiğini doğruladı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan flaş UFO itirafı! İşte Pentagon'un gerçek olduğunu kabul ettiği o şok görüntüler...
Yapılan açıklamada, piramit şeklindeki UFO görüntülerinin Ağustos 2019'da kaydedildiği belirtildi.
Pentagon'un yaptığı açıklamanın ardından UFO tartışmaları bir kez daha gündeme oturdu.Geçtiğimiz haftalarda eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, ABD'nin açıklanamayan ve ses hızını kolaylıkla geçen objelere dair elinde gizli bilgiler olduğunu söylemişti.ABD’li yetkiliden flaş UFO açıklaması! Bu sözleri çok konuşuldu