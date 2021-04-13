ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan flaş UFO itirafı! İşte Pentagon'un gerçek olduğunu kabul ettiği o şok görüntüler...

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün gerçek olduğunu ve ABD donanma personeli tarafından çekildiğini duyurdu. Pentagon'dan flaş UFO itirafı ardından sosyal medyada UFO görüntüleri ilr ilgili uzaylı yaratıkların dünyayı sık sık ziyaret ettiği yorumları yapıldı.