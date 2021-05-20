Video Dünya Şok UFO görüntüleri için Pentagon'dan flaş açıklama "Daha büyük bir şeyin parçası"

Şok UFO görüntüleri için Pentagon'dan flaş açıklama "Daha büyük bir şeyin parçası"

Şok UFO görüntüleri için Pentagon'dan flaş açıklama
20.05.2021 | 13:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şok UFO görüntüleri için Pentagon'dan flaş açıklama Daha büyük bir şeyin parçası 00:27
Şok UFO görüntüleri için Pentagon'dan flaş açıklama "Daha büyük bir şeyin parçası" 20.05.2021 | 13:05
İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci | Video 00:40
İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci | Video 20.05.2021 | 11:21
Rusya'da feci olay! Freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi | Video 00:14
Rusya'da feci olay! Freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi | Video 20.05.2021 | 10:29
İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 219’a yükseldi | Video 02:30
İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 219’a yükseldi | Video 19.05.2021 | 12:06
ABD'de havalimanında korkutan görüntü! Bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada 02:10
ABD'de havalimanında korkutan görüntü! Bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada 19.05.2021 | 12:04
Belçika'nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti 00:53
Belçika'nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti 18.05.2021 | 16:21
İspanya’ya göçmen akını! 5 bin Faslı göçmen yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçti 01:25
İspanya’ya göçmen akını! 5 bin Faslı göçmen yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçti 18.05.2021 | 11:35
Marketteki meydan kavgası kamerada 03:09
Marketteki meydan kavgası kamerada 18.05.2021 | 08:32
İngiltere’de normalleşmede yeni aşamaya geçildi | Video 04:06
İngiltere’de normalleşmede yeni aşamaya geçildi | Video 17.05.2021 | 17:26
Filistinli fenomen paylaştı, sosyal medyada viral oldu | Video 02:06
Filistinli fenomen paylaştı, sosyal medyada viral oldu | Video 17.05.2021 | 16:14
Filistinli çocuğun korku dolu bakışları yürekleri yaktı | Video 00:44
Filistinli çocuğun korku dolu bakışları yürekleri yaktı | Video 17.05.2021 | 14:05
Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film | Video 01:24
Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film | Video 17.05.2021 | 14:05
İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları gece boyunca devam etti | Video 00:40
İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları gece boyunca devam etti | Video 17.05.2021 | 11:28
Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film 01:24
Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film 17.05.2021 | 13:56
Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti | Video 03:18
Kızlarının İsrail hava saldırısı korkusunu yenmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti | Video 17.05.2021 | 11:17
İsrail polisinden gazetecilere saldırı 01:09
İsrail polisinden gazetecilere saldırı 17.05.2021 | 10:50
İsrailli komutan, canlı yayında İsrail’in başarılarından bahsederken sirenleri duyunca kaçtı | Video 00:27
İsrailli komutan, canlı yayında İsrail’in başarılarından bahsederken sirenleri duyunca kaçtı | Video 17.05.2021 | 10:37
Irkçı Yahudiler Gazze'deki katliamı dans ederek kutladı! İnsanlık ölmüş dedirten anlar kamerada... 01:17
Irkçı Yahudiler Gazze'deki katliamı dans ederek kutladı! "İnsanlık ölmüş" dedirten anlar kamerada... 17.05.2021 | 09:23
İşgal altındaki Filistin'de sinagog ayini sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 50 yaralı 00:35
İşgal altındaki Filistin'de sinagog ayini sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 50 yaralı 17.05.2021 | 09:24
Filistinli küçük kızdan yürek burkan soru: “Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz” | Video 00:29
Filistinli küçük kızdan yürek burkan soru: “Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz” | Video 17.05.2021 | 09:14

ABD'de San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen UFO görüntülerine ilişkin Pentagon'dan "Görüntüler inceleniyor" açıklaması geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon'un elindeki UFO görüntüleri tartışması devam ediyor. Ülkenin San Diego kenti kıyılarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülere Pentagondan açıklama geldi. Pentagon, görüntülerin incelendiğini, raporun kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. ABD donanması FLIR1 adını verdiği bir video kaydetti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi. Görüntüleri paylaşan belgeselci Jeremy Corbell, "Bu ya dünyadan ya da değil, henüz bilmiyoruz. Bu öğrenmeye devam edeceğimiz daha büyük bir şeyin parçası" dedi.


TARTIŞMAYA OBAMA DA KATILDI
ABD eski Başkanı Barack Obama da UFO ile ilgili yaptığı açıklamada, videoda gözüken nesnelerin ne olduklarını çözemediklerini ifade etti.Obama, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok." ifadelerine yer vermişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA