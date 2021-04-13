Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye'ye 6 KM uzaklıktaki adaya zırhlı araç ve asker çıkardılar

GEÇEN AY ÖZEL KUVVETLERİNİ ÇIKARMIŞTI

Maddi sıkıntılarla boğuşan Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile mücadele edebilmek için eldeki son ekonomik gücünü de borçlanarak silahlanmaya ayırdı. Yunanistan, silahtan arındırılmış birçok adada kuralları ihlal eden Yunanistan, Sakız Adası'na geçen ay özel kuvvetlerini çıkararak provokasyona kalkışmıştı.