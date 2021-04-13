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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye'ye 6 KM uzaklıktaki adaya zırhlı araç ve asker çıkardılar
Giriş Tarihi: 13.4.2021 14:50 Son Güncelleme: 13.4.2021 14:58

Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye'ye 6 KM uzaklıktaki adaya zırhlı araç ve asker çıkardılar

Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye'ye 6 KM uzaklıktaki adaya zırhlı araç ve asker çıkardılar

Son dakika haberine göre; Yunanistan 'ndeki provokatif tavrını sürdürüyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen tepki çeken girişimlere imza atan Yunanistan, son olarak 'na zırhlı araçlarını çıkararak tatbikat yaptı.

Yunanistan, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlar halkasına bir yenisini daha ekledi. İzmir'in Çeşme ilçesine yalnızca 6 KM uzaklıkta olan Sakız Adası'nda tatbikat yapan Yunanistan zırhlı araçları bölgeye getirdi. Tatbikattan görüntüler yayınlandı.

GEÇEN AY ÖZEL KUVVETLERİNİ ÇIKARMIŞTI

Maddi sıkıntılarla boğuşan Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile mücadele edebilmek için eldeki son ekonomik gücünü de borçlanarak silahlanmaya ayırdı. Yunanistan, silahtan arındırılmış birçok adada kuralları ihlal eden Yunanistan, Sakız Adası'na geçen ay özel kuvvetlerini çıkararak provokasyona kalkışmıştı.

Yunanistan daha önce de TCG Çeşme Gemisi'ni savaş uçakları ile taciz etmişti. Türkiye çok sert tepki göstererek Yunanistan'ı uyarmıştı.

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Son dakika: Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türkiye'ye 6 KM uzaklıktaki adaya zırhlı araç ve asker çıkardılar
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