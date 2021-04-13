Video Spor Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor!

Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor!

Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor!
13.04.2021 | 14:27

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Abdürrahim Albayrak başkan adaylığına hazırlanıyor. Galatasaray'da kongre öncesi Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Tuncer Hunca ve Burak Elmas'tan sonra 5. başkan adayının Abdürrahim Albayrak olması bekleniyor.

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