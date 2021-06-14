Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi başladı

Son dakika haberleri: Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme saat 19.00 itibarıyla başladı.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Masada ikili ilişkiler olmak üzere pek çok konu var. Erdoğan yurt dışına çıkmadan havalimanında yaptığı açıklamada, ABD'nin sözde Ermeni soykırımı iftirasını tanımasına tepki göstermiş, bu konuyu da enine boyuna konuşacaklarını söylemişti. Erdoğan, "Umarım 24 Nisan'ı unutturacak adımlar atmış oluruz" demişti.
Bunun yanı sıra Suriye'de yaşananlar, YPG/PKK ile ABD arasındaki ilişki, FETÖ konusunda ABD'nin adım atmaması gibi konuların da gündeme geleceğini belirten Erdoğan, ekonomi ve ticaretin de konuşulacağını belirtti.
BİDEN İLE SAMİMİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lobide ABD Başkanı Joe Biden ile ayak üstü bir sohbet gerçekleştirdi. Kritik zirve öncesi yapılan sohbette NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yer aldı. Bakan Akar, Bakan Çavuşoğlu da Biden ile Erdoğan'ın sohbetini yakından takip etti.Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında ilk temas! Dünyanın beklediği toplantı öncesi dikkat çeken kareler SON DAKİKA: NATO Zirvesinde baş döndüren diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar... Son dakika: Brüksel'de kritik NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar... SON DAKİKA HABERİ: NATO zirvesi bildirisinde 'Türkiye detayı! “Güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık”