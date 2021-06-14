Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi başladı

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Masada ikili ilişkiler olmak üzere pek çok konu var. Erdoğan yurt dışına çıkmadan havalimanında yaptığı açıklamada, ABD'nin sözde Ermeni soykırımı iftirasını tanımasına tepki göstermiş, bu konuyu da enine boyuna konuşacaklarını söylemişti. Erdoğan, "Umarım 24 Nisan'ı unutturacak adımlar atmış oluruz" demişti.