Son dakika: NATO Zirvesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki baş başa görüşme sona erdi. Görüşmede, başta ikili ilişkiler olmak üzere pek çok konu ele alınırken baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü bir sohbet gerçekleşmişti. İki liderin samimi görüntüleri dikkat çekmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...