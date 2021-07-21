Jeff Bezos uzay seyahatlerinde bilet satışına başladı!

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'in gelecek uzay uçuşları için şimdiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını duyurdu.
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.
"100 MİLYON DOLARLIK BİLET SATTIK"
Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti.
Bezos, Blue Origin'in gelecek uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını aktardı.
Biletlerin fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını kaydetti.
ABD'li milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişi, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla başarılı bir uzay seyahati gerçekleştirmişti.
BEZOS'UN TARİHİ UZAY YOLCULUĞU
Dünyanın merakla beklediği uzay yolculuğunu başarı ile tamamlayan Bezos'a, tarihin ilk "sivil ve pilotsuz uzay uçuşu"nda kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Olivier Deamon eşlik etti.
Türkiye saati ile 16.00'da ateşlenen rokette yer alan ekip uzayda 1.5 dakika geçirdikten sonra dünyaya döndü.
"Uçuş öncesinde basına yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu belirten ve "İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama neler öğreneceğimizi merak ediyorum" ifadelerini kullanan Bezos'un, uçuş sırasında da sıkça mutluluğunu dile getirdiği ses kayıtlarına yansıdı.
İnternet üzerinden canlı yayınlanan başarılı uçuş yaklaşık 10 dakika sürdü.
ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle
Fırlatmanın ardından mürettebatı taşıyan kapsül başarılı bir şekilde paraşütlerle yeryüzüne ulaşırken, kapsülün entegre olduğu roket de yeniden kullanılmak üzere sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.