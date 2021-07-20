Video Dünya ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle

ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle

ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle
20.07.2021 | 15:39

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Dünyanın en zengin iş adamlarından ABD’li milyarder Jeff Bezos'un girişimi olan Blue Origin'in ilk insanlı uzay seyahati ilklere sahne olmaya hazırlanıyor. Uçuşta Bezos’a dünyanın en yaşlı ve en geç astronotları eşlik edecek. Bu tarihi anları https://youtu.be/tMHhXzpwupU linkinden izleyebilirsiniz.

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Dünyanın en zengin iş adamlarından ABD'li milyarder Jeff Bezos'un girişimi olan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da New Shepard adlı uzay aracı ile ilk insanlı uzay seyahatine çıkmaya gün sayıyor. Bezos ve kardeşinin katılacağı uzay uçuşu ilklere sahneye olmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada, yolculuğa onur konuğu olarak ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk'ın davet edildiğinin bildirilmesinin ardından 18 yaşındaki Oliver Deman isimli bir gencin de uçuşa katılacağı aktarıldı.

Somerset Capital Partners CEO'su Joes Daemen'in oğlu olan şanslı genç, halka açık bir müzayede 28 milyon dolarlık kazanan teklifin sahibinin uçuştan çekilmesi ile ikinci sıradaki babasını yerine uçuşa katılacak.
Yolculuğun başarılı olması halinde Funk şuana kadar uzaya çıkan en yaşlı astronot, Daemen ise uzaya çıkan en genç astronot olarak tarihe geçecek. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri ise, Dünya'dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.

Şirket, seyahat ile Dünya yüzeyinden 100 kilometreden yükseğe çıkmayı planlıyor. Uzay aracı, yaklaşık 10 dakika sürecek olan uzay seyahatinin ardından paraşüt yardımı ile Dünya'ya dönecek.
Öte yandan Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, 11 Temmuz'da 6 kişilik bir ekip ile VSS Unity adlı uzay aracı dünyadan 88 kilometre yükseğe çıkmıştı. Uzay seyahatinin başarılı geçmesinin ardından Branson, uzaya çıkan ilk milyarder unvanını almıştı.

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