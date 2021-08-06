Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Son dakika haberi: Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde günlerdir devam eden orman yangınlarını inceledi. Uzmanlara göre sıcak hava etkisindeki Akdeniz, yangınların ana merkezine dönüşmüş durumda. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) de yangın haberleri gelirken kontrol altına alınamayan alevler yerleşim yerlerini adeta yerle bir etti. Evler, arabalar, sokaklardaki her şeyin yandığı ve kasabaların adeta tamamen eridiği yangından korkunç görüntüler geldi

Dünyadan şoke eden yangın haberleri ve son dakika görüntüleri geliyor: Bilim insanları, orman yangınlarını incelemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında sıra dışı şekilde yangınlar artıyor. İklim değişikliğine dikkat çeken uzmanlar, aşırı sıcaklar, kuraklık ve belli dönemlerde esen şiddetli rüzgarların etkisiyle alevleri kontrol etmenin çok zor olduğunu vurguluyor. Son olarak Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı bilim insanları Akdeniz'deki yangınları mercek altına aldı.

Diğer yandan ABD'den gelen yangın görüntüleri şoke etti. Yangınlarda yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler her yeri ve her şeyi adeta yaktı, eritti ve tamamen yok etti.