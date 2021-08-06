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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika'da şoke eden yangınlar!
Giriş Tarihi: 6.8.2021 07:34 Son Güncelleme: 6.8.2021 07:35

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika'da şoke eden yangınlar!

SABAH
Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Son dakika haberi: Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde günlerdir devam eden orman yangınlarını inceledi. Uzmanlara göre sıcak hava etkisindeki Akdeniz, yangınların ana merkezine dönüşmüş durumda. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) de yangın haberleri gelirken kontrol altına alınamayan alevler yerleşim yerlerini adeta yerle bir etti. Evler, arabalar, sokaklardaki her şeyin yandığı ve kasabaların adeta tamamen eridiği yangından korkunç görüntüler geldi

Dünyadan şoke eden yangın haberleri ve son dakika görüntüleri geliyor: Bilim insanları, orman yangınlarını incelemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında sıra dışı şekilde yangınlar artıyor. İklim değişikliğine dikkat çeken uzmanlar, aşırı sıcaklar, kuraklık ve belli dönemlerde esen şiddetli rüzgarların etkisiyle alevleri kontrol etmenin çok zor olduğunu vurguluyor. Son olarak Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı bilim insanları Akdeniz'deki yangınları mercek altına aldı.

Diğer yandan ABD'den gelen yangın görüntüleri şoke etti. Yangınlarda yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler her yeri ve her şeyi adeta yaktı, eritti ve tamamen yok etti.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

SON DAKİKA AKDENİZ YANGINLARIN MERKEZİ OLDU

AB Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) uzmanları, Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde günlerdir devam eden orman yangınlarından dolayı aşırı sıcak hava etkisindeki Akdeniz'in yangınların merkezi haline dönüştüğünü duyurdu.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

İŞTE AKDENİZ'DE YANGINLARLA BOĞUŞAN ÜLKELER

Hem uydu görüntülerini hem de sahadaki gelişmeleri inceleyen CAMS uzmanları, Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan'ın dışında Arnavutluk, Fas, Lübnan, Cezayir, Fransa, Portekiz ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde de son zamanlarda yaşanan yangınlara dikkat çekti.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Araştırmaya öncülük eden Mark Parrington, söz konusu orman yangınlarından sonra yoğun dumanlardan dolayı atmosferdeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini kaydetti.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde kaydedilen 46 derecelik rekor sıcaklığa vurgu yapan uzmanlar, aşırı sıcakların devam etme ihtimalinden dolayı yeni yangınların da çıkabileceği uyarısında bulundu. AB'nin yangınlardan dolayı İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya destek sağladığı açıklandı.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

ABD: BİR KASABA DAHA TAMAMEN YOK OLDU

Orman yangınlarından en kötü etkilenen ülkelerden olan ABD'de dün bir kasaba daha tamamen yandı. Kaliforniya'da bulunan Greenville kasabasını saran alevler nedeniyle büyük bir felaket daha yaşandı.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Kasaba önceden tahliye edildiği için can kaybı yaşanmadı. ABD'de 6 Temmuz'dan bu yana devam eden ve ülkenin en büyük yangını olan felaketin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

RUSYA: DUMANLAR AB KADAR ALANI KAPLADI

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 1.3 milyon hektar ormanlık alanın küle döndüğü bölgede yetkililer acil durum ilan etmişti. Bölgedeki dev yangınlardan çıkan dumanların uydu görüntüsü çekildi ve AB büyüklüğündeki alanı kapladığı görüldü.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

YUNANİSTAN: OLİMPİYATLARIN DOĞDUĞU YER TEHLİKEDE

Yunanistan'da günlerdir süren yangınlar Olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Olympia'yı tehdit ediyor.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Bölgede son 24 saat içerisinde 100'den farklı noktada yeni yangınlar çıktı. 2007'de onlarca kişinin orman yangınlarında yaşamını yitirdiği bölgede olası yeni bir felaketin önüne geçilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Bölgede onlarca köy tahliye edildi. Ancak sıcak hava, kuraklık ve rüzgâr nedeniyle yangınların devam etmesinden endişe ediliyor.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Yunanistan'da son 3 günde 6 bin hektarlık alan kül oldu.

Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

SABAH

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Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika'da şoke eden yangınlar!
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