Son dakika: Her yer her şey eridi! Akdeniz ülkeleri ve Amerika’da şoke eden yangınlar!

Dünyadan şoke eden yangın haberleri ve son dakika görüntüleri geliyor: Bilim insanları, orman yangınlarını incelemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında sıra dışı şekilde yangınlar artıyor. İklim değişikliğine dikkat çeken uzmanlar, aşırı sıcaklar, kuraklık ve belli dönemlerde esen şiddetli rüzgarların etkisiyle alevleri kontrol etmenin çok zor olduğunu vurguluyor. Son olarak Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı bilim insanları Akdeniz'deki yangınları mercek altına aldı.
Diğer yandan ABD'den gelen yangın görüntüleri şoke etti. Yangınlarda yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler her yeri ve her şeyi adeta yaktı, eritti ve tamamen yok etti.
İŞTE AKDENİZ'DE YANGINLARLA BOĞUŞAN ÜLKELER
Hem uydu görüntülerini hem de sahadaki gelişmeleri inceleyen CAMS uzmanları, Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan'ın dışında Arnavutluk, Fas, Lübnan, Cezayir, Fransa, Portekiz ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde de son zamanlarda yaşanan yangınlara dikkat çekti.
Araştırmaya öncülük eden Mark Parrington, söz konusu orman yangınlarından sonra yoğun dumanlardan dolayı atmosferdeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini kaydetti.
Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde kaydedilen 46 derecelik rekor sıcaklığa vurgu yapan uzmanlar, aşırı sıcakların devam etme ihtimalinden dolayı yeni yangınların da çıkabileceği uyarısında bulundu. AB'nin yangınlardan dolayı İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya destek sağladığı açıklandı.
ABD: BİR KASABA DAHA TAMAMEN YOK OLDU
Orman yangınlarından en kötü etkilenen ülkelerden olan ABD'de dün bir kasaba daha tamamen yandı. Kaliforniya'da bulunan Greenville kasabasını saran alevler nedeniyle büyük bir felaket daha yaşandı.
Kasaba önceden tahliye edildiği için can kaybı yaşanmadı. ABD'de 6 Temmuz'dan bu yana devam eden ve ülkenin en büyük yangını olan felaketin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
RUSYA: DUMANLAR AB KADAR ALANI KAPLADI
Rusya'nın Yakutistan bölgesinde temmuz ayında başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 1.3 milyon hektar ormanlık alanın küle döndüğü bölgede yetkililer acil durum ilan etmişti. Bölgedeki dev yangınlardan çıkan dumanların uydu görüntüsü çekildi ve AB büyüklüğündeki alanı kapladığı görüldü.
YUNANİSTAN: OLİMPİYATLARIN DOĞDUĞU YER TEHLİKEDE
Yunanistan'da günlerdir süren yangınlar Olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Olympia'yı tehdit ediyor.
Bölgede son 24 saat içerisinde 100'den farklı noktada yeni yangınlar çıktı. 2007'de onlarca kişinin orman yangınlarında yaşamını yitirdiği bölgede olası yeni bir felaketin önüne geçilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Bölgede onlarca köy tahliye edildi. Ancak sıcak hava, kuraklık ve rüzgâr nedeniyle yangınların devam etmesinden endişe ediliyor.
Yunanistan'da son 3 günde 6 bin hektarlık alan kül oldu.