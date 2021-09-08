Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar!

Tepki gösteren isimler arasında, Rum vekil de vardı. Emekçi Halkın İlerici Partis (AKEL) Milletvekili Aristo Damianou, habere sert tepki gösterdi. Damianou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Ve eğitim bakanlığındaki bazı parlak beyinler Atatürk'ü (sanki yokmuş gibi) silmeye karar verdi. Frida Kahlo ve Diego Rivera da gitti" yorumunda bulundu.