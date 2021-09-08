Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'yi hedef alan provokatif eylemlerine devam ediyor. Sık sık Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilgili saldırgan ifadeler kullanarak suçlamalarda bulunan Rum Kesimi, bir kez daha çirkin bir provokasyona imza attı.
ATATÜRK'ÜN ANLATILDIĞI SAYFAYI YIRTTILAR
Rum basınında yer alan haberlere göre Rum Kesimi Eğitim Bakanlığı, orta eğitim kurumlarında okutulan İngilizce kitabında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait bölümlerin yırtılmasına yönelik bir talimatta bulundu.
Oxford Discover Futures 3 Workbook isimli kitapta, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığıyla yer aldığı kitapta bulunan bu sayfanın, yeni eğitim-öğretim döneminde yer almaması için öğretmenlere "Bu sayfayı yırtın" baskısında bulundu.
Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar!
ÖĞRETMENLERE BAKANLIK BASKISI
Sigmalive'in haberine göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla mail olarak gönderilen yeni genelge, öğretmenler tarafından tepkiyle karşılandı. Haberin sosyal medya aracılığıyla yayılmasının ardında Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan açıklama talep etti.
Hacisavvas,yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadelerini kullandı.
Tepki gösteren isimler arasında, Rum vekil de vardı. Emekçi Halkın İlerici Partis (AKEL) Milletvekili Aristo Damianou, habere sert tepki gösterdi. Damianou, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Ve eğitim bakanlığındaki bazı parlak beyinler Atatürk'ü (sanki yokmuş gibi) silmeye karar verdi. Frida Kahlo ve Diego Rivera da gitti" yorumunda bulundu.