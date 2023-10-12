ABD desteğe gidiyor! Gazze’de katliam yapan İsrail’e övgü dolu sözler: Onlar için her şeyi yapacağız

İsrail'i ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğini kaydeden Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda askeri yardım çoktan yola çıktı." diye konuştu.

Blinken, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına da odaklandıklarını belirterek, şu ana kadar 22 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.