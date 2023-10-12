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Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:45

ABD desteğe gidiyor! Gazze’de katliam yapan İsrail’e övgü dolu sözler: Onlar için her şeyi yapacağız

Son dakika haberleri: Gazze’de insanlık suçuna imza atan İsrail, bölgeyi abluka altına aldı. İsrail'in savaş uçakları beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcılar ile sivilleri hedef alırken ABD’den İsrail’e “koşulsuz destek” açıklaması geldi.

AA
ABD desteğe gidiyor! Gazze’de katliam yapan İsrail’e övgü dolu sözler: Onlar için her şeyi yapacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e bugün gerçekleştireceği ziyaret için ABD'den ayrılmadan önce İsrail'e destek mesajını yineledi.

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkı adına mesajımız açık ve net; ABD, İsrail'in arkasında. İsrail halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız." dedi. Hamas'ın İsraillilere yönelik eylemlerini eleştiren Blinken, "DEAŞ'tan bu yana bu denli ahlaksızlık görmedik." ifadesini kullandı.

İsrail'i ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğini kaydeden Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda askeri yardım çoktan yola çıktı." diye konuştu.

Blinken, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına da odaklandıklarını belirterek, şu ana kadar 22 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

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ABD desteğe gidiyor! Gazze’de katliam yapan İsrail’e övgü dolu sözler: Onlar için her şeyi yapacağız
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