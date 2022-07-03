ABD’deki firari FETÖ’cüden pişkin talep: Türkiye’deki emekli maaşının peşine düştü

KOD ADI: SELÇUK

Emniyet güçleri tarafından Nurettin Veren'den alınan ifadede Fethullah Gülen talimatıyla istifa eden Muhammed Çetin'in örgütteki kod adının 'Selçuk' olduğu ortaya çıktı. Veren ifadesinde, 'Örgüt içerisinde kod isim kullanmak çok önemli bir unsur olarak özellikle askeriye, mülkiye ve emniyet içerisinde kullanılmaktadır. Hatta yıllarca tanıdığım insanın gerçek ismini ben bile bilmiyordum. Bir dönem AK Parti Milletvekili olan ve 27 Aralık'tan sonra istifa eden Muhammed Çetin'i Selçuk kod adıyla biliyordum' diye konuştu.