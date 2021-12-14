ABD’deki kasırgada deposu çökmüştü… Ticaret devi Amazon’a tepki yağıyor!

Ayrıca şiddetli hava uyarıları göz önüne alındığında o akşam çalışmaya devam edilmesi de eleştirilere neden oldu.

Öte yandan Amazon'dan yapılan açıklamada, çok sayıda çalışan ve ortağın barınma alanlarına ulaşmasını sağlamak için "inanılmaz hızlı" çalışıldığı belirtildi.