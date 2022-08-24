ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye yine destek! 80 tırlık konvoy böyle görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 80 tırdan oluşan silah, mühimmat, araç ve lojistik malzeme yüklü yeni bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yaptı.
BU YIL 1205 TIRLA DESTEK
Konvoy Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülenirken, TRT Haber'in haberine göre ABD'nin, bu yıl terör örgütünün işgalindeki bölgelere gönderdiği askeri malzeme yüklü tır sayısı 1205'e ulaştı.
11 BÖLGEDE VARLIK GÖSTERİYOR
Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yeni destek | Video
SÜREKLİ TAKVİYE
Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor.