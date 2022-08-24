Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yine destek! 80 tırlık konvoy böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 24.8.2022 14:58 Son Güncelleme: 24.8.2022 15:20

ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yine destek! 80 tırlık konvoy böyle görüntülendi

ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye yine destek! 80 tırlık konvoy böyle görüntülendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki hareketlilik, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği bir kere daha gözler önüne serdi. 80 tırdan oluşan silah ve malzeme yüklü konvoy kameralara yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 80 tırdan oluşan silah, mühimmat, araç ve lojistik malzeme yüklü yeni bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yaptı.

BU YIL 1205 TIRLA DESTEK

Konvoy Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülenirken, TRT Haber'in haberine göre ABD'nin, bu yıl terör örgütünün işgalindeki bölgelere gönderdiği askeri malzeme yüklü tır sayısı 1205'e ulaştı.

PETROL SAHALARI ÖNCELİKTE

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

11 BÖLGEDE VARLIK GÖSTERİYOR

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yeni destek | Video

SÜREKLİ TAKVİYE

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yine destek! 80 tırlık konvoy böyle görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA