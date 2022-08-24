Video Dünya ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yeni destek | Video
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yeni destek | Video

ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye yeni destek | Video

24.08.2022 | 15:05

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ABD, terör örgütüne desteğini arttırarak devam ettiriyor. Son olarak 80 tırdan oluşan silah ve malzeme yüklü konvoy Suriye'nin kuzeydoğusunda görüntülendi.

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