AB’nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya’dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz

JMMC İKİ AYDA BİR DÜZENLENECEK

Açıklamada, katılımcı ülkelerin piyasadaki gelişmeleri ele almak, gerektiğinde, petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için acil olarak toplanabilecekleri belirtildi.

Tarafların geçmişte alınan önemli kararlara bağlılıklarının bir kez daha yinelendiğine işaret edilen açıklamada, bu zamana kadar her ay düzenlenen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) bundan sonra iki ayda bir düzenleneceği, ancak Komite'nin isterse ek toplantı yapabileceği ya da piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda OPEC+ bakanlarının her an toplanmasını talep edebileceği kaydedildi.