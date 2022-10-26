Almanya’da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar





HASTANELER KABUL ETMEDİ

Doktorlardan şantın ayarlanması için yardım istediğini de anlatan Serap Çelik, "Bize, 'Ameliyatı Türkiye'de yaptırmışsınız. Biz bir şey yapmayız' dediler. Evde durumu yeniden ağırlaşınca birçok hastaneyi aradık, ancak kabul etmediler. Ludwigshafen'deki bir hastaneden kabul geldi. Onlar da dört gün sonra eve gönderdiler. Hastaneden sürekli eve gönderilmeyi kabul edemiyoruz" diye konuştu.