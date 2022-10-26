Almanya'da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan 68 yaşındaki Nizamettin Çelik, 2018 yılında gırtlak kanserine yakalandı. Işın tedavisi gören Çelik, kanser hücresi büyüme yapınca Heidelberg Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar "Yapılacak bir şey yok" dedi. Çelik mayıs ayında ailesi tarafından Türkiye'ye götürülüp tedavi edildi. Döndükten 1,5 ay sonra yeniden fenalaşınca, şoke eden cevap ile karşı karşıya kaldı. Alman doktorlar kanser hastasını “Yapılacak bir şey kalmadı” deyip eve gönderdi. Şimdi de Türkiye’ye gidip ameliyat olduğu gerekçesiyle tedaviyi yarım bıraktılar.